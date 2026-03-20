19日夜、山鹿市で住宅が全焼し、焼け跡から、性別の分からない1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】高齢者2人が住む家が全焼焼け跡から1人の遺体96歳女性と連絡とれず熊本・山鹿市 住宅が真っ赤な炎につつまれています。 警察と消防によりますと19日午後9時すぎ、山鹿市南島で「家らしきものが燃えている」と、通りがかりの女性から119番通報がありました。 消防が駆け付け、火は約3時間後に消し止められましたが