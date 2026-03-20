テレビ東京で4月17日にスタートする濱田岳主演のドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜後9：00）にお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子や元HKT48の田中美久が出演することが20日、発表された。【写真集カット】おっきい…ボディラインをあらわにした田中美久原作は『財閥復讐』『ディアマイベイビー』『ひと夏の共犯者』（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画