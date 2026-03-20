通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテンツサービス「みるハコ」では、パンクロックバンド・Hi-STANDARDの全国ツアーファイナル公演を、全国のカラオケルームでライブ・ビューイング配信する。『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』対象となるのは、現在開催中の全国ツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』のファイナル公演。4月19日にKアリーナ横浜で行われるライブの模様を、同日18時からリアルタイム