いよいよ春が目前に！ 装いが軽やかになる今こそ、レイヤードした着こなしを思い切り楽しめそう。そんな今、編集部が注目したのは【しまむら】から登場している「ロングジレ」。シャレ見えするアシメデザインに加えて前後2WAYで着られる仕様で、まさに優秀アイテムと言えそうです。くるみボタンや上品なタックデザインなど、プチプラとは思えない高見え感も魅力。 3WAYで着回せる優秀アイテム 【しまむら】「MOG *