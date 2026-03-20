筆者の友人・C香は結婚15年目。夫・中学生の娘2人の4人家族です。単身赴任が多い夫に代わり、家事・育児・仕事をワンオペでこなしていました。そんなC香が悩んでいたのは義母のこと。C香のエピソードをご紹介しましょう。 義母との距離感 私は結婚当初から義母の嫁イビリに遭っていました。2人目の娘が生まれた時に「また女？」と言われた一言がどうしても許せず、義母とは距離をとっています。夫は私たちの関係を知って