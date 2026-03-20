記事ポイント飼い主に万が一があった際のペットの行き場問題が登場2026年3月6日発売・480円から特徴は月額480円 安否確認を中心とした基本プ飼い主に万が一があってもペットが取り残されない社会へ。 BEELUX「みまもリンク」 背景：飼い主の「もしも」に、ペットを守る仕組みがない 近年、単身世帯の増加や高齢化の進行により、ペットを家族として迎える人が増LUXの取り組み：PetFullから始まる段階的な支援拡張 BEELUX