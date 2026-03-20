記事ポイント2026年3月1日のアクター賞で着用。デミ・ムーアがハリー・ウィンストンをセレクト。ネックレスやリングを重ねたコーディネートです。デミ・ムーアは2026年3月1日にロサンゼルスのシュライン・オーディトリアムで行われたアクター賞で、ハリー・ウィンストンのジュエリーをまとって登場しました。黒のドレスにダイヤモンドジュエリーを合わせた装いは、レッドカーペットの楽しみをぐっと深めてくれます。プレゼンターと