女優の上白石萌歌が19日にインスタグラムを更新。前髪を切りそろえた最新ショットを公開するとファンから称賛が集まった。【写真】上白石萌歌、前髪ぱっつんで笑顔上白石が「はるだねえ」と投稿したのは自身の複数のオフショット。写真には、前髪を揃えた彼女の姿や、音楽番組『The Covers』（NHK BS）で共演しているリリー・フランキーとの2ショットが収められている。この投稿にファンからは「NEW萌歌さんですね〜」「可愛す