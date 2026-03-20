世界的グループ「ＢＴＳ」が２０日午後１時、５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースし、７人完全体でのカムバックを果たした。世界中のＡＲＭＹ（ファンネーム）が待ち続けてきたＢＴＳの時計の針が再び動き出した。「ＡＲＩＲＡＮＧ」は、２０２２年６月リリースのアンソロジーアルバム「Ｐｒｏｏｆ」以来３年９か月ぶりとなるアルバム。タイトル曲「ＳＷＩＭ」など全１４曲が収録されている。ＢＴＳは２