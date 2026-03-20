記事ポイント3月21日に大阪市中央公会堂で夢語り大会を実施。東広場では物々循環「ぐるり」も楽しめます。天文座とFlower Harmonyのコラボ公演を用意。地域ひといきは3月21日に、大阪市中央公会堂で「夢語り大会」を開きます。来場して夢の話にふれながら、会場の共感がそのまま発表者の後押しにつながる企画です。同じ日に東広場では物々循環「ぐるり」も行われ、物をシェアする楽しさまであわせて味わえます。 地域ひといき