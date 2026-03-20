日本サッカー協会（ＪＦＡ）とＪＦＡオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社は２０日、サッカー日本代表２０２６アウェーユニホームを発表した。アウェーユニホームのコンセプトは「ＣＯＬＯＲＳ（カラーズ）」。一人一人異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を１１色のストライプで表現している。これはホームユニホームのコンセプトである「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」とも