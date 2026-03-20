記事ポイント3月4日から大丸札幌店で限定出店です。新作「aoka Neige」は3月13日から販売です。濃厚クリームチーズを使った3,780円のチーズケーキです。aokaは2026年3月4日から、大丸札幌店の期間限定ショップで新作チーズケーキ「aoka Neige」を販売します。北海道の素材にこだわるブランドから、生菓子として楽しめる新しい一品が加わります。雪のようにふわりとほどける口どけと、澄んだ味わいを楽しめるのが魅力です。 ao