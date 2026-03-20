記事ポイントボルターボは最少2枚から設置しやすい仕様です。従来は4枚以上が一般的だった屋根にも対応します。価格は151,800円、287,100円、155,100円です。エクソルが、低反射（防眩）太陽光パネルとボルターボの後継モデルを発売します。反射を抑えた見た目と、少ない枚数でも導入しやすい設計がひとつにまとまった新モデルです。住宅はもちろん、店舗や倉庫でも選びやすい太陽光パネルとして注目を集めます。 エクソル「