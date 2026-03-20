グラビアやドラマで活躍する松島かのんの『SPA!デジタル写真集松島かのん「天使のエール」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。【写真】美太もも披露！チアリーダー姿の松島かのんが「天使のエール」松島は2006年生まれ、愛媛県出身。「制コレ22」で準グランプリを受賞し、“日本でいちばん制服が似合う美少女”として注目を集めた。現在はグラビア活動に加え、Viglooのショートドラマ『理想彼氏』で主演を務めるなど、