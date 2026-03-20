女優土居志央梨（33）は20日、自身のXを更新。自身が出演し、この日夜に放送が予定されている24年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」の放送時間が、当初の午後9時30分から15分遅れ、午後9時45分となることを報告した。同ドラマは、女優伊藤沙莉（31）がヒロインを務め、社会現象にもなった「虎に翼」のスピンオフ。土居が演じた男装の弁護士・山田よねにスポットがあてられた内容だ。土居