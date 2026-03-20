チャイナエアラインは、名古屋/中部発台北/桃園行きのエコノミークラスの機内食として、「みそかつ」を提供する。中部国際空港、みそかつ矢場とんとコラボレーション第2弾として提供するもの。南九州を中心に厳選された豚肉を丁寧に仕上げたとんかつに、名古屋名物「矢場とん」秘伝のみそだれをかけて提供する。色とりどりの野菜を添えた。提供期間は4月1日から6月30日まで。