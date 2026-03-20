ニューヨーク・タイムズの「2026年に行くべき52か所」に、長崎市を推薦したアメリカ人の記者と鈴木市長が対談しました。 （フリーランス記者 クレイグ・モドさん） 「市民もすごく優しいし、市民の余裕はすごく感じる。それが何より大事だと思う」 鈴木長崎市長と対談したのは、アメリカ人のフリーランス記者クレイグ・モドさんです。 モドさんは、ニューヨーク・タイムズの「2