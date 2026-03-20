3連休初日、20日は彼岸の中日です。金沢市内の墓地では穏やかな青空のもと、多くの人が墓参りに訪れていました。春分の日の20日、石川県内は高気圧に覆われ、午前中から晴れ渡っています。金沢市の野田山墓地では、墓を掃除する人や墓前で手を合わせ先祖の霊を偲ぶ人の姿が見られました。墓参りに訪れた人「1月は雪で来れなかったので、ごめんね遅くなってと思って。健康でいることを何より祈っている」「娘が結婚するので、4月に