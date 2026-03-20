◆米女子プロゴルフツアーファウンダーズ・カップ第１日（１９日、米カリフォルニア州・シャロンハイツ・クラブ）第１ラウンドが行われ、西郷真央（島津製作所）が６バーディー、２ボギーの４アンダー６８で周り、首位と５打差の７位につけた。６９の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、笹生優花（アース製薬）が１２位。７０の西村優菜（スターツ）は