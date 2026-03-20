ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われているお笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（43）が20日、山梨県甲府市内でバウムクーヘン販売を行った。斉藤被告は13日に初公判、17日には5時間に及ぶ第2回公判を終え、その後、今回の甲府での販売をSNSで告知していた。この日は3連休初日ということもあり、渋滞のため開店予定の11時から50分ほど遅れて仮設の店舗に到着。インスタグ