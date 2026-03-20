メ～テレ（名古屋テレビ） 漫画家・松本零士さんの世界観を体感できる展覧会が、名古屋市美術館で20日から始まりました。 「松本零士展 創作の旅路」は、「銀河鉄道999」や「宇宙海賊キャプテンハーロック」などで知られる松本さんの原画などを集めた展覧会です。 会場には、初期の作品を含む300点以上の原画のほか、実際に使っていた帽子や眼鏡など思い出の品々が並び、松本さんの70年以上にわたる創作活動の