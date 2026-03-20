いきなり病院へ行くのはハードルが高い人や忙しくて通院の時間が取れない人に、自宅でチェックできるアイテムが続々登場！ 生活習慣の見直しや、受診のきっかけにも。セルフチェック? ソフィ 妊活タイミングをチェックできるおりものシート妊活のハードルが下がる画期的なアイテム妊娠の可能性が高まるとされる約6日間を、おりものでチェックできるシート。ショーツにつけて普段通り過ごすだけで、おりものに反応して妊活タイミン