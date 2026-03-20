「選抜高校野球・１回戦、横浜−神村学園」（２０日、甲子園球場）神村学園が三回、先制点を奪った。相手は昨年センバツ優勝の横浜。先発は最速１５２キロのプロ注目右腕、織田だった。０−０の三回、先頭の平石が一塁内野安打でしぶとく塁に出ると送りバントで１死二塁の好機。ここで田中が高めに浮いた変化球に食らいつき、中堅右を破る適時二塁打を放った。梶山も左前打で続き一、三塁とすると、４番の川崎の右犠飛で２点