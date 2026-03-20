元日本テレビアナウンサーでタレントの上田まりえ（39）が19日、Xを更新。路上喫煙男性がすれ違いざま、尻から”破裂音”を発した出来事をつづった。上田は「午後、青山の路上にて。狭い歩道で手にたばこを待って歩く男性（路上喫煙はダメよ）が向かいから歩いてきました」と書き出した。そして「今日の私はオーバーサイズのジャケットを羽織っていたので、たばこの火や煙が当たらないように精一杯体を反らしながら横を通り過ぎよ