経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「日銀の利上げ。生活への影響は？」です。（イラスト：さかがわ成美「婦人公論」2026年3月号より掲載）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *日銀の利上げ。生活への影響は？2025年12月19日、日本銀行が0.5％だった短期の市場金利を、0.75％に上げました。これを受け、各銀行でも預金