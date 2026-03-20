時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは宮城県の80代の方からのお便り。家の軒下に見慣れない植物が芽を出しているのを発見し、何の植物かと調べてみると――。* * * * * * *幸せをもたらす植物令和元年の春のこと、わが家の軒下に見慣れない植物が芽