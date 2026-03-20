ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手（34）が現地時間19日、ロイヤルズとのオープン戦に先発登板。5回途中1失点という投球だった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝から中4日。オープン戦での初マウンドに上がった菊池は初回、いきなり2番トーマスにソロ本塁打を被弾。それでも4番ジェンセンから空振り三振を奪って1回を終えると、2回裏は10球で三者凡退と立て直した。3回裏は2四球により一死一、二