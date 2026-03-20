サンリオキャラクターズを題材にした「サンリオキャラクターズ ミニカレンダーチャーム」が、3月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】中身も超かわいい！10月は仮装したハローキティをデザイン■書き込みができる紙素材を採用今回ベネリックより発売される「サンリオキャラクターズ ミニカレンダーチャーム」は、サンリオキャラクターズのイラストをあしらった小さなカレンダーのチャーム。4月