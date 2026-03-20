日本人コンビにステップアップの可能性が浮上している。ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）に所属する伊藤涼太郎と山本理仁が、ドイツやフランスのクラブから注目を集めているようだ。ベルギーメディア『Nieuwsblad』が報じた。STVVでの３シーズン目となる今季、７ゴール・４アシストを記録している伊藤には、ドイツ１部の名門ハンブルガーSVが興味を示しているという。同メディアによると、28歳のMFに対して昨夏に