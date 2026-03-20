◆米大リーグオープン戦ロッキーズ―ジャイアンツ（１９日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発し、３回を３４球でまとめ、２併殺を奪うなど、４安打１失点で降板した。最速は９３・８マイル（約１５１・０キロ）。オープン戦初登板で、新天地で初登板ながら、ストライクは２６球で、ストライク率が７６・５％と