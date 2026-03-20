◆米大リーグオープン戦ホワイトソックス４―２ダイヤモンドバックス（１９日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１９日（日本時間２０日）、キャンプ本拠地のダイヤモンドバックス戦に「４番・一塁」で先発出場し、３打数１安打１四球。９回の守備から退き、２試合連発はならなかったが、ＷＢＣを挟んでオープン戦は４試合連続安打、打率３割５分となった。２回