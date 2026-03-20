タレントで歌手の上地雄輔が、免許を更新した際のエピソードを明かし、反響を呼んでいる。上地は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「免許更新待ち」と題して「＃安全運転第一で」とハッシュタグを添えると、トレーナーに黒系のキャップとサングラス、マスクを合わせた姿でカメラに目線を送るショットをアップした。「次から次へとセクションごとに『お願いします』て言ったら母くらいのお姉様方が『アラ？！やっぱ