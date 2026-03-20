◇春季高校野球静岡県大会予選▽１回戦・聖隷クリストファー８―１浜松西＝７回コールド（２０日・浜松球場）昨夏の甲子園に春夏通じて初出場した聖隷クリストファーが、２０２６年の公式戦初戦で浜松西を８―１の７回コールドで下し、４季連続県大会優勝へ好発進した。プロ注目の最速１４７キロ左腕・高部陸（３年）が先発。５回を投げ打者１５人に５１球で毎回の９Ｋを奪い、内野ゴロ３、外野飛球３と一人の走者も出さない完全