◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園５―４長崎西（２０日・甲子園）８回２死三塁、代打で長崎西の楊井慎吾（３年）が打席に立つと、三塁アルプスからハッピーバースデーが流れた。球場全体に響き渡り一塁側からもあたたかい拍手が贈られた。１９日に１７歳の誕生日を迎えた背番号１０は４球目を振り抜き遊直に倒れるも「アルプスからすごい歓声とか、中学校の友達の声とかが聞こえて。久しぶりにその友達の声も聞けたのでと