歓送迎会などでお酒を飲む機会が増える季節。楽しく飲んだ翌日に「おなかがゆるい……」と感じたことはありませんか？その理由と、飲んだ翌日におすすめの食事について、腸活ドクター・郄畑宗明さんに教えてもらいました。お酒を飲むと、翌日下痢ぎみになるのはなぜ？アルコールで腸のぜん動運動が刺激され、消化不良をまねくためアルコールで腸のぜん動運動アルコールには大腸のぜん動運動を強める作用があるため、飲みすぎ