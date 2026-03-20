大原樹理vs倉本大悟｜DEEPライト級タイトルマッチ 絶対王者・大原樹理に7連勝中の怪物・倉本大悟が挑む メインイベントは、王者・大原樹理選手と挑戦者・倉本大悟選手によるDEEPライト級タイトルマッチ。 キャリア60戦を超えるベテラン王者・大原選手は、180cmの長身と191cmの長いリーチを活かした打撃が武器のストライカー。 対する倉本選手は、DEEPで7連勝中と勢いに乗る挑戦者。 空手と柔道をバックボー