嶋田伊吹vsストラッサー起一｜DEEPウェルター級タイトルマッチ ストラッサー起一が激怒！王者・嶋田伊吹との遺恨マッチが勃発 セミファイナルでは、王者・嶋田伊吹選手と挑戦者・ストラッサー起一選手による因縁のウェルター級タイトルマッチが行われる。 この一戦の発端は、嶋田選手が王座を奪取した直後、解説席にいたストラッサー選手を挑発したことだった。 これにストラッサー