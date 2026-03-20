達城久裕・関通社長 サイバー攻撃を受けた時にどう動くべきか まさか、自分の会社がサイバー攻撃の被害を受けるなんて……。 2024年9月12日。 この日は、わたしの経営者人生の中で最も長い1日となりました。ランサムウェア（身代金要求型ウイルス）によるサイバー攻撃で社内のネットワークが完全に遮断され、出荷、在庫管理、受注、