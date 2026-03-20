今日3月20日「春分の日」の夕方、西の低い空で細い月と金星が接近します。各地の天気や観察ポイントは?春分の日の天体ショー月と金星が接近今日3月20日「春分の日」は、日の入り後に月齢1.3の細い月が金星に接近します。月も金星も高度が低いため、西の空が地平線近くまで見通せる場所を探して、太陽が沈んだらなるべく早く観察を始めましょう。日の入りの時刻は、東京で17:52です。暗くなるにつれて金星と月が見え始めるでしょ