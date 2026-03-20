彼岸の中日の20日、長野市の寺ではアンティーク雑貨などを集めたイベントが開かれています。おしゃれな古着に、昔懐かしい時計も。長野市篠ノ井東福寺の専精寺で開かれている「お彼岸マルシェ」です。寺を地域交流の場にしようと企画され、今年で2回目となるこの催し。普段は厳かな本堂の中でアンティーク雑貨が販売され、多くの家族連れなどでにぎわっていました。訪れた人は「にぎやかでかわいいものもたくさんあっ