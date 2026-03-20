秋田朝日放送 鈴木農林水産大臣は県内での視察を踏まえ、雪害に強い果樹の産地づくりをめざし検討会を立ち上げることを明らかにしました。 【鈴木農水大臣】 「秋田と青森にお邪魔したが、再度同じような大雪があった場合に備えて、やはり雪害に強い果樹の産地作りを進める必要があると思っている。検討会を設置し、雪害に強い栽培方法の導入や苗木の給力強化向けた取り組み方針を検討していく考えです。」 鈴木農水大