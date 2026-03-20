長野県警によりますと県内で今年、2月末までに確認された「電話でお金詐欺」や「SNS型投資詐欺」などの被害は71件あり、被害額は計5億2096万円に上りました。去年の同じ時期より、1億3500万円余り増えています。警察官などを名乗り捜査名目で現金などをだましとる「ニセ警察詐欺」は11件あり、前年の同じ期間より4件増えています。県警は「本物の警察は捜査を理由に金銭を要求することはない」として注意を呼び掛けています。