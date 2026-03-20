シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が20日までに自身のインスタグラムを更新。幼少期の姿とともにブレーク前の心境をつづった。「デビュー前の私は、成功するために、認められるために、自分を犠牲にしてまで設定した目標に向かって走り続けていました」と回顧。「周りの大人に『お前には無理だ』と言われるたびに、そこから生まれる怒りを燃料にして、さらに頑張る。そんな生き方しか、当時の私は知りませんで