今回は、パパっ子の4歳の娘に我慢の限界だった夜のエピソードを紹介します。「ママなんかいらない！」と言われ…「4歳の娘は、私に『ママは嫌い。パパは好き』とよく言ってきますが、結構しんどいです。ただ娘が夫を好きなのは、夫が娘をやたら甘やかすからなんです。正直複雑な気持ちですね。そして昨日の夜、娘に『ママ大嫌い！どっか行っちゃえ！』『ママなんかいらない！』と言われ、我慢の限界を迎えてしまいました。夫の帰