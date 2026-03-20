UEFAカンファレンスリーグ(ECL)は19日に決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦を行った。この結果、準々決勝進出チームが決定。AEKアテネ(ギリシャ)、クリスタル・パレス(イングランド)、マインツ(ドイツ)、フィオレンティーナ(イタリア)、ラージョ(スペイン)、シャフタール(ウクライナ)、AZ(オランダ)、ストラスブール(フランス)が名を連ねた。日本人選手が所属しているチームは3クラブ。MF鎌田大地が所属するパレスはAEKラ