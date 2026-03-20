北海道コンサドーレ札幌は20日、FWアマドゥ・バカヨコ(20)がシエラレオネ代表メンバーに選出されたことを発表した。シエラレオネ代表は昨年2月にモハメド・カロン監督(46)が就任。インテルなどセリエAクラブを中心にプレーしてきたシエラレオネのレジェンドFWがチームを率いている。3月27日にオマーンと、30日にアゼルバイジャンまたはセントルシアと対戦する。クラブ公式サイトを通じ、バカヨコは「みなさんのご理解やサポ