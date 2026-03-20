「えびとピーマンの卵炒め」【画像で見る】下ごしらえにピーマンを切っておけば10分以内でできる「えびとピーマンの卵炒め」特別な下ごしらえをしなくても、ピーマンを切っておくだけで料理の時短に！種の片づけも1回で終わらせて、今回使わなかった分は冷蔵室で3〜4日が可能です。まとめ切りピーマンを使ったボリュームおかずをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分かりやすく効率的な家庭