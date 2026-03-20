米スポーツメディア『The Athletic』は19日（日本時間20日）、メジャーの先発投手をランキング化し、上位50人を発表した。球団幹部、スカウト、アナリストら識者20人にアンケートを取り、順位を決定。その結果、ドジャースの山本由伸投手が4位、大谷翔平投手が9位に入った。 ■スキーンズとスクーバルは別次元 『The Athletic』は「2026年エースプロジェクト：MLB関係者が先発投手を