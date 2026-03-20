第1ラウンド、4アンダーで7位の西郷真央＝シャロンハイツ・クラブ（共同）【メンロパーク（米カリフォルニア州）共同】米女子ゴルフのファウンダーズ・カップは19日、カリフォルニア州メンロパークのシャロンハイツ・クラブ（パー72）で第1ラウンドが行われ、西郷真央が68で回り首位と5打差の7位につけた。69の原英莉花、畑岡奈紗、笹生優花が12位、70の西村優菜は28位、71の竹田麗央は40位。72の馬場咲希と山下美夢有は60位で