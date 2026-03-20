高橋書店は、3月12日に『「今ほしい」がすぐ編める! かわいい かぎ針編みこもの』(著:13s.crochet ミミチャンネル)を全国の書店およびオンラインストアで発売した。『「今ほしい」がすぐ編める! かわいい かぎ針編みこもの』大流行中のかぎ針編みにおいて、「難しそう」「何から編めば良いかわからない」と感じている初心者に最適な一冊だという。○初心者から経験者まで楽しめる豊富なラインアップ各作品には難易度や所要時間の目